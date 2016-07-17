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Шаталов Андрей Сергеевич
Шаталов Андрей Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.07.2016
Пол
Мужской
Отец
Шаталов Сергей Алексеевич
1995 г.р.
Мать
Вотчина Екатерина Евгеньевна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.2016
Отец:
Шаталов Сергей Алексеевич
Мать:
Вотчина Екатерина Евгеньевна
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