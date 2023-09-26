Пузикова (Хуртина) Алена Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузикова (Хуртина) Алена Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1983

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

1949 г.р.

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1983

Отец: Хуртин Леонид Григорьевич

Мать: Хуртина Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
08.12.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузиков Денис Александрович

Рождение ребёнка
10.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузиков Денис Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузиков Денис Александрович

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