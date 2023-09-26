Пузикова (Хуртина) Алена Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1983
Рождение ребёнка
08.12.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пузиков Денис Александрович
Рождение ребёнка
10.06.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пузиков Денис Александрович
Бракосочетание
Неизвестно