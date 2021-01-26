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Брыкин Владимир Иванович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

14.07.1952

Дата смерти

26.01.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Магнитогорск Челябинской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.01.2021
г.Магнитогорск Челябинской области
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