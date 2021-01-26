Брыкин Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения14.07.1952
Дата смерти26.01.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Магнитогорск Челябинской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.01.2021
г.Магнитогорск Челябинской области