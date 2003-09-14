(Рамазанова) Саида Абдулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1917
Дата смерти14.09.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарафи Ахмед Шарапович
Бухара
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.2003
Бухара