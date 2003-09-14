(Рамазанова) Саида Абдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рамазанова) Саида Абдулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1917

Дата смерти

14.09.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафи Ахмед Шарапович

Бухара
Развод
Неизвестно

Муж: Шарафи Ахмед Шарапович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафи Ахмед Шарапович

Смерть
14.09.2003
Бухара
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