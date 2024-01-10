Кузнецова (Куленкова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куленков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1947
Дочь: Мишанова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.12.?
Дочь: Байдукова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно