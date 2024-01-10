Кузнецова (Куленкова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Куленкова) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куленков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1947

Дочь: Мишанова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Иванович

Рождение ребёнка
18.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Иванович

Рождение ребёнка
21.12.?

Дочь: Байдукова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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