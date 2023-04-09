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Сидорин Виталий (Валерий) Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1943

Отец: Сидорин Иван Иванович

Мать: Сидорина Валентина Михайловна