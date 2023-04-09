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Сидорин Виталий (Валерий) Иванович
Сидорин Виталий (Валерий) Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.03.1943
Пол
Мужской
Отец
Сидорин Иван Иванович
1923 г.р.
Мать
Сидорина (Ковалёва) Валентина Михайловна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
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ОИ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
05.03.1943
Отец:
Сидорин Иван Иванович
Мать:
Сидорина Валентина Михайловна
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