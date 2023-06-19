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Бунеев Григорий Иванов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

1679 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Бунеев Иван Исаев

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1719
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350 оп.2, д. 1461 (1719) | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульнев...
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Дедова Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Бунеева Татьяна Кондратова

Смерть
После 1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина