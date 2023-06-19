Бунеев Григорий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Бунеев Иван Исаев
Мать: не указана
Место жительства
1719
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350 оп.2, д. 1461 (1719) | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульнев...
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Дедова Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Бунеева Татьяна Кондратова
Смерть
После 1782
Коломенский уезд, д. Тимшина