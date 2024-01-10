Калинчева Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1946
Сын: Калинчев Валерий Иванович
Отец ребёнка: Калинчев Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1946
Отец ребёнка: Калинчев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинчев Генадий Иванович
Отец ребёнка: Калинчев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинчев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Калинчев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калинчев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Калинчев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно