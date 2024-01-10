Калинчева Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинчева Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1946

Сын: Калинчев Валерий Иванович

Отец ребёнка: Калинчев Иван Иванович

Рождение ребёнка
30.10.1946

Сын: Калинчев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Калинчев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинчев Генадий Иванович

Отец ребёнка: Калинчев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинчев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Калинчев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинчев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Калинчев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Калинчев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинчев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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