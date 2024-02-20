Спендиарова (Сеферова) Луиза
Место рожденияЕвпатория
Дата рождения1870
Дата смерти1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Евпатория
Рождение ребёнка
1896
Сын: Спендиаров Семён
Отец ребёнка: Спендиаров Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Спендиаров Семён
Отец ребёнка: Спендиаров Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Даутов Виргиния
Отец ребёнка: Спендиаров Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Даутов Виргиния
Отец ребёнка: Спендиаров Григорий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1902
Евпатория