Спендиарова (Сеферова) Луиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпендиарова (Сеферова) Луиза

Спендиарова (Сеферова) Луиза

avatar

Место рождения

Евпатория

Дата рождения

1870

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Сеферов (сеферянц) Яков (Агоп) Минаевич

Мать: Сеферова Елизавета

Евпатория
Рождение ребёнка
1896

Сын: Спендиаров Семён

Отец ребёнка: Спендиаров Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Спендиаров Семён

Отец ребёнка: Спендиаров Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Даутов Виргиния

Отец ребёнка: Спендиаров Григорий Семёнович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Даутов Виргиния

Отец ребёнка: Спендиаров Григорий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спендиаров Григорий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спендиаров Григорий Семёнович

Смерть
1902
Евпатория
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close