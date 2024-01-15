Шабан Василий Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1952
Дочь: Глыва Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Шабан Елизавета Гервазовна
Рождение ребёнка
30.06.1954
Сын: Шабан Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Шабан Елизавета Гервазовна
Рождение ребёнка
02.01.1956
Сын: Шабан Александр Владимирович
Мать ребёнка: Шабан Елизавета Гервазовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вишнева Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Шабан Елизавета Гервазовна
Смерть
Неизвестно