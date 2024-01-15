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Шабан Василий Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1952

Дочь: Глыва Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Шабан Елизавета Гервазовна

Рождение ребёнка
30.06.1954

Сын: Шабан Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Шабан Елизавета Гервазовна

Рождение ребёнка
02.01.1956

Сын: Шабан Александр Владимирович

Мать ребёнка: Шабан Елизавета Гервазовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишнева Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Шабан Елизавета Гервазовна

Смерть
Неизвестно
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