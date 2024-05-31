Разин/Андреев Иван Андреев/
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Бракосочетание
31.10.1841
Жена: Разина/Андреева Марфа
Ольгово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1853
Сын: Разин / Андреев Михаил Андреев/
Мать ребёнка: Разина/Андреева Марфа
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Разин Константин
Мать ребёнка: Разина/Андреева Марфа
Рождение ребёнка
1857
Сын: Разин Фёдор
Мать ребёнка: Разина/Андреева Марфа
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: (Разина) Анна
Мать ребёнка: Разина/Андреева Марфа
Смерть
После 1864