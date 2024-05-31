Разин/Андреев Иван Андреев/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазин/Андреев Иван Андреев/

Разин/Андреев Иван Андреев/

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Разин/ Колотилов Егор Егор/Георгий Или Кузьма

Мать: Разина Васса

Бракосочетание
31.10.1841

Жена: Разина/Андреева Марфа

Ольгово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Разин / Андреев Михаил Андреев/

Мать ребёнка: Разина/Андреева Марфа

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Разин Константин

Мать ребёнка: Разина/Андреева Марфа

Рождение ребёнка
1857

Сын: Разин Фёдор

Мать ребёнка: Разина/Андреева Марфа

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: (Разина) Анна

Мать ребёнка: Разина/Андреева Марфа

Смерть
После 1864

Мы используем куки для улучшения работы сайта.