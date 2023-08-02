Булычева Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булычева Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Булычев Григорий Петрович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Булычев Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Булычев Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Булычев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Булычев Григорий Петрович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Булычев Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Булычев Григорий Петрович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Булычев Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Булычев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Булычев Григорий Петрович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Булычев Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булычев Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно