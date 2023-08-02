Булычева Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Булычев Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Булычев Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Булычев Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Булычев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Булычев Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Булычев Иоанн Григорьевич
Отец ребёнка: Булычев Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Булычев Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Булычев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Булычев Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Булычев Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно