Шешунова Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шешунова Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишунов Николай

Отец ребёнка: Шешунов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Шешунов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шешунов Николай

Смерть
Неизвестно