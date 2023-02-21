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Иванова Галина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1982

Отец: Якуткин Александр

Мать: Иванова Людмила Ивановна