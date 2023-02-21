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Иванова Галина Александровна
Иванова Галина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.07.1982
Пол
Женский
Отец
Якуткин Александр
Мать
Иванова Людмила Ивановна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1982
Отец:
Якуткин Александр
Мать:
Иванова Людмила Ивановна
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