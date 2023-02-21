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Кудряшова Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1989

Дочь: Кудряшов Евгения Борисовна

Отец ребёнка: Кудряшов Борис Борисович

Волгоград
Рождение ребёнка
12.02.1991

Дочь: Кудряшова Нелли Борисовна

Отец ребёнка: Кудряшов Борис Борисович

Волгоград
Рождение ребёнка
30.12.1992

Дочь: Кудряшов Алла Борисовна

Отец ребёнка: Кудряшов Борис Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряшов Борис Борисович