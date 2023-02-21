Кудряшова Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1989
Дочь: Кудряшов Евгения Борисовна
Отец ребёнка: Кудряшов Борис Борисович
Волгоград
Рождение ребёнка
12.02.1991
Дочь: Кудряшова Нелли Борисовна
Отец ребёнка: Кудряшов Борис Борисович
Волгоград
Рождение ребёнка
30.12.1992
Дочь: Кудряшов Алла Борисовна
Отец ребёнка: Кудряшов Борис Борисович
Бракосочетание
Неизвестно