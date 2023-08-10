Сидорова (Кулеева) Варвара Федорова/Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1781 и 1782
Сын: Тайчинов Василий Михаилов
Отец ребёнка: Тайчинов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
Между 1786 и 1787
Сын: Тайчинов Григорий Михаилов
Отец ребёнка: Тайчинов Михаил Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфросинья Михаилова
Отец ребёнка: Тайчинов Михаил Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Тазырачева
Смерть
Неизвестно