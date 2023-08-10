Сидорова (Кулеева) Варвара Федорова/Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Кулеева) Варвара Федорова/Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1749 и 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1781 и 1782

Сын: Тайчинов Василий Михаилов

Отец ребёнка: Тайчинов Михаил Васильев

Туталы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Между 1786 и 1787

Сын: Тайчинов Григорий Михаилов

Отец ребёнка: Тайчинов Михаил Васильев

Туталы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфросинья Михаилова

Отец ребёнка: Тайчинов Михаил Васильев

Туталы, Маринский округ, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тайчинов Михаил Васильев

Место жительства
Неизвестно
д. Тазырачева
Смерть
Неизвестно
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