Харичкова Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харичкова Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1912 ст.

Дочь: Харичкова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Харичков Александр Иванович

Место жительства
1912 ст.
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харичков Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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