Eichhorst Daniel
Место рожденияBudzilowo, Wreschen, Posen, Preußen, Deutschland
Дата рождения1759
Дата смерти03.06.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
29.07.1759
Biechowo, Wreschen, Posen, Preußen, Deutschland
Рождение
1759
Отец: Eichhorst Peter
Мать: Anna Marianne
Budzilowo, Wreschen, Posen, Preußen, Deutschland
Бракосочетание
04.06.1786
Жена: Anna Christine
Sobotka,Dabie,,Poland
Смерть
03.06.1842
Sobótka, Koło, Poznań, Poland