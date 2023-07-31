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Eichhorst Daniel

Место рождения

Budzilowo, Wreschen, Posen, Preußen, Deutschland

Дата рождения

1759

Дата смерти

03.06.1842

Пол

Мужской

Отец

Около 1725 г.р.

Мать

1725 г.р.

Жена

Около 1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
29.07.1759
Biechowo, Wreschen, Posen, Preußen, Deutschland
Рождение
1759

Отец: Eichhorst Peter

Мать: Anna Marianne

Budzilowo, Wreschen, Posen, Preußen, Deutschland
Бракосочетание
04.06.1786

Жена: Anna Christine

Sobotka,Dabie,,Poland
Смерть
03.06.1842
Sobótka, Koło, Poznań, Poland