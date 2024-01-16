Носков Марк Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носков Марк Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носкова Ирина Михайловна

Котельников, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Ирина Михайловна

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