Носков Марк Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Носкова Ирина Михайловна
Котельников, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носкова Ирина Михайловна