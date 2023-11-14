Чалова (Милова) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чалова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Чалов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чалова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Чалов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чалова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Чалов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чалова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Чалов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чалова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Чалов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чалов Николай
Смерть
Неизвестно
Сырково, Новгородский муниципальный район, Новгородская область