Чалова (Милова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧалова (Милова) Надежда Николаевна

Чалова (Милова) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Милов Николай Александрович

Мать: Милова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чалова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Чалов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чалова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Чалов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чалова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Чалов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чалова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Чалов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чалова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Чалов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чалов Николай

Смерть
Неизвестно
Сырково, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close