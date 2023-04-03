Шутова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1927
Сын: Шутов Михаил Калистратович
Отец ребёнка: Шутов Калистрат
с. Урнухайка ВКО
Смерть
Неизвестно