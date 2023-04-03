Шутова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1927

Сын: Шутов Михаил Калистратович

Отец ребёнка: Шутов Калистрат

с. Урнухайка ВКО
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шутов Калистрат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шутов Калистрат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шутов Калистрат

Смерть
Неизвестно