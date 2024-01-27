Дарья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1716 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755 ст.

Сын: Изосиминъ Пантелей Егоров

Отец ребёнка: Изосиминъ Егор Никитин

Бракосочетание
До 1755 ст.

Муж: Изосиминъ Егор Никитин

Рождение ребёнка
Около 1758 ст.

Сын: Изосиминъ Михайло Егоров

Отец ребёнка: Изосиминъ Егор Никитин

Рождение ребёнка
Около 1762 ст.

Дочь: Федосья Егоров

Отец ребёнка: Изосиминъ Егор Никитин

Смерть
Неизвестно
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