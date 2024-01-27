Дарья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755 ст.
Сын: Изосиминъ Пантелей Егоров
Отец ребёнка: Изосиминъ Егор Никитин
Бракосочетание
До 1755 ст.
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.
Отец ребёнка: Изосиминъ Егор Никитин
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.
Дочь: Федосья Егоров
Отец ребёнка: Изосиминъ Егор Никитин
Смерть
Неизвестно