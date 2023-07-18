Устинов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Устинова Агрипина Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
п. Илька, Заиграевский район, респ. Бурятия