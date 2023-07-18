Устинов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
п. Илька, Заиграевский район, респ. Бурятия