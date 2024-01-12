Вера Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1786 по 1794 г.р.

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Кудинов Никифор Никитин

Мать: Аксинья

Смерть
Неизвестно
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