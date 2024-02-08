Сукуева (Шадрина) Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сукуева (Шадрина) Анастасия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1929

Дочь: Егорова Дария Павловна

Отец ребёнка: Сукуев Павел Егорович

Нюрба, Нюрбинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сукуев Павел Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Розалия Павловна

Отец ребёнка: Сукуев Павел Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сукуев Семен Павлович

Отец ребёнка: Сукуев Павел Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сукуев Иннокентий Павдлович

Отец ребёнка: Сукуев Павел Егорович

Смерть
Неизвестно
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