Сукуева (Шадрина) Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1929
Дочь: Егорова Дария Павловна
Отец ребёнка: Сукуев Павел Егорович
Нюрба, Нюрбинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Розалия Павловна
Отец ребёнка: Сукуев Павел Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сукуев Павел Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сукуев Иннокентий Павдлович
Отец ребёнка: Сукуев Павел Егорович
Смерть
Неизвестно