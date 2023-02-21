Минних Minnich (Шмидт Schmidt) Анна Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинних Minnich (Шмидт Schmidt) Анна Мария

Минних Minnich (Шмидт Schmidt) Анна Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

После 1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Минних Минх Minnich Иосиф Христианович

Отец ребёнка: Минних Minnich Христиан

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Смерть
После 1798
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.