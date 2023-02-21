Минних Minnich (Шмидт Schmidt) Анна Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиПосле 1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Минних Минх Minnich Иосиф Христианович
Отец ребёнка: Минних Minnich Христиан
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Смерть
После 1798
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.