Андреан Осипов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Осип Якимов (Ич)
Мать: Домна Егорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Трофимова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
?.02.1858
Дочь: Варвара Андреанова (Вна)
Мать ребёнка: Агафья Трофимова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
01.04.1866 ст.
Дочь: Ирина Андреанова (Вна)
Мать ребёнка: Агафья Трофимова (Вна)
Рождение ребёнка
02.03.1867 ст.
Мать ребёнка: Агафья Трофимова (Вна)
Рождение ребёнка
04.07.1869 ст.
Мать ребёнка: Агафья Трофимова (Вна)
Рождение ребёнка
26.11.1871 ст.
Мать ребёнка: Агафья Трофимова (Вна)
Рождение ребёнка
03.05.1874 ст.
Дочь: Пелагея Андреанова (Вна)
Мать ребёнка: Агафья Трофимова (Вна)
Смерть
Неизвестно