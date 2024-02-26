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Андреан Осипов (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Осип Якимов (Ич)

Мать: Домна Егорова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Трофимова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
?.02.1858

Дочь: Варвара Андреанова (Вна)

Мать ребёнка: Агафья Трофимова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
01.04.1866 ст.

Дочь: Ирина Андреанова (Вна)

Мать ребёнка: Агафья Трофимова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.03.1867 ст.

Сын: Герасим Андреанов (Ич)

Мать ребёнка: Агафья Трофимова (Вна)

Рождение ребёнка
04.07.1869 ст.

Сын: Сергей Андреанов (Ич)

Мать ребёнка: Агафья Трофимова (Вна)

Рождение ребёнка
26.11.1871 ст.

Сын: Григорий Андреанов (Ич)

Мать ребёнка: Агафья Трофимова (Вна)

Рождение ребёнка
03.05.1874 ст.

Дочь: Пелагея Андреанова (Вна)

Мать ребёнка: Агафья Трофимова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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