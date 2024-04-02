Рекшинский Руслан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Гужев Александр Иосифович
Мать: Вера
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Людмила Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила Георгиевна
Работа или профессия
Неизвестно
Школа № 9 Бор
директор
Смерть
1990