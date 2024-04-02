Рекшинский Руслан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРекшинский Руслан

Рекшинский Руслан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Гужев Александр Иосифович

Мать: Вера

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила Георгиевна

Работа или профессия
Неизвестно
Школа № 9 Бор
директор
Смерть
1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close