- Татьяна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880 ст.
Дата смертиПосле 1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1895 ст.
Муж: - Кузьма Иванович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.05.1896 ст.
Сын: - Константин Кузьмич
Отец ребёнка: - Кузьма Иванович
Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.12-13 (Рождение №-48м)
Смерть
После 1908 ст.