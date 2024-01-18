- Татьяна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Татьяна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880 ст.

Дата смерти

После 1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1880 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1895 ст.

Муж: - Кузьма Иванович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.05.1896 ст.

Сын: - Константин Кузьмич

Отец ребёнка: - Кузьма Иванович

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.12-13 (Рождение №-48м)
Смерть
После 1908 ст.
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