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Гладских Данил Никифорович

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.?.1865

Сын: Гладских Михаил Данилович

Мать ребёнка: Гладских Афимья Николаевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.09.1870

Сын: Гладских Михаил Данилович 2й

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладских Стефанида

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область