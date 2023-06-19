Гладских Данил Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.?.1865
Сын: Гладских Михаил Данилович
Мать ребёнка: Гладских Афимья Николаевна
Рождение ребёнка
14.09.1870
Сын: Гладских Михаил Данилович 2й
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладских Стефанида
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно