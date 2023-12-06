Лунькова (Кнодель) Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лунькова Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Луньков Сергей Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лунькова Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Луньков Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно