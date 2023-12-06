Лунькова (Кнодель) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛунькова (Кнодель) Наталья Викторовна

Лунькова (Кнодель) Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лунькова Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Луньков Сергей Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лунькова Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Луньков Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луньков Сергей Викторович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close