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Счетанина Галина Михайловна
Счетанина Галина Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.03.1977
Пол
Женский
Отец
Счетанин Михаил Александрович
1953 г.р.
Мать
Счеталина (Кайдарова) Наталья Николаевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1977
Отец:
Счетанин Михаил Александрович
Мать:
Счеталина Наталья Николаевна
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