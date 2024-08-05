Третьякова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Сын: Третьяков (?) Александр Симеонович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Симеон Николаевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Третьяков (?) Иван Симеонович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Симеон Николаевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Третьяков (?) Василий Симеонович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Симеон Николаевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Третьякова) Дарья Симеоновна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Симеон Николаевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Третьяков (?) Пётр Симеонович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Симеон Николаевич
Смерть
Неизвестно