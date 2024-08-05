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Третьякова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (?) Симеон Николаевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Третьяков (?) Александр Симеонович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Симеон Николаевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Третьяков (?) Иван Симеонович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Симеон Николаевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Третьяков (?) Василий Симеонович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Симеон Николаевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Третьякова) Дарья Симеоновна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Симеон Николаевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Третьяков (?) Пётр Симеонович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Симеон Николаевич

Смерть
Неизвестно

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