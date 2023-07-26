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Останин Александр Михайлович
Останин Александр Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.02.1969
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Останина (Мельник) Татьяна Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1969
Отец: не указан
Мать:
Останина Татьяна Петровна
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