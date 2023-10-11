Медведев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Медведева Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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