Резухина Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резухина Ольга Андреевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1840

Муж: Резухин Лев Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Каменская Анна Львовна

Отец ребёнка: Резухин Лев Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Резухина Надежда Львовна

Отец ребёнка: Резухин Лев Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
После 1895
Вологда, город Вологда, Вологодская область