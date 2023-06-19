Резухина Ольга Андреевна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Каменская Анна Львовна
Отец ребёнка: Резухин Лев Александрович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Резухина Надежда Львовна
Отец ребёнка: Резухин Лев Александрович
Смерть
После 1895