Алексеева Варвара Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти01.02.1899
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1850
Отец ребёнка: Пимон Алексеев
Рождение ребёнка
09.06.1856
Дочь: Акилина Пиманова
Отец ребёнка: Пимон Алексеев
Рождение ребёнка
1859
Сын: Феодор Пиманов
Отец ребёнка: Пимон Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пимон Алексеев
Смерть
01.02.1899
Причина смерти: 70 лет натуральной смертью