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Алексеева Варвара Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

01.02.1899

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1850

Сын: Алексеев Павел Пиманович

Отец ребёнка: Пимон Алексеев

Рождение ребёнка
09.06.1856

Дочь: Акилина Пиманова

Отец ребёнка: Пимон Алексеев

Рождение ребёнка
1859

Сын: Феодор Пиманов

Отец ребёнка: Пимон Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пимон Алексеев

Смерть
01.02.1899
Причина смерти: 70 лет натуральной смертью