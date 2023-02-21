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Филимонова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1918

Отец: Филимонов Фёдор Иванович

Мать: Филимонова Анна Матвеевна

Смерть
1980