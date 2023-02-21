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Филимонова Александра
Филимонова Александра
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1918
Дата смерти
1980
Пол
Женский
Отец
Филимонов Фёдор Иванович
Около 1888 г.р.
Мать
Филимонова Анна Матвеевна
1888 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Филимонов Фёдор Иванович
Мать:
Филимонова Анна Матвеевна
Смерть
1980
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