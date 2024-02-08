Михаил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1733 г.р.

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: не указана

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