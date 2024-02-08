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Михаил Иванов
Михаил Иванов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иван
Мать
Не указана
Дети
Катерина
1733 г.р.
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь:
Катерина
Мать ребёнка: не указана
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