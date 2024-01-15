Чернышева Марфа Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Чернышев Василей Артемьевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Чернышев Василей Артемьевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Чернышев Василей Васильевич
Отец ребёнка: Чернышев Василей Артемьевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Катерина Васильевна
Отец ребёнка: Чернышев Василей Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно