Чернышева Марфа Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева Марфа Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Чернышев Василей Артемьевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Чернышев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Чернышев Василей Артемьевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Чернышев Василей Васильевич

Отец ребёнка: Чернышев Василей Артемьевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Катерина Васильевна

Отец ребёнка: Чернышев Василей Артемьевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Василей Артемьевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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