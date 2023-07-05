Кузнецова (Балчугова) Аккулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.06.1888
Рождение ребёнка
12.11.1890
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1893
Сын: Кузнецов Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1895
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1896
Дочь: Топычканова Агрипина Матвеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1898
Сын: Кузнецов Тимофей Матвеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1910
Дочь: Скворцова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно