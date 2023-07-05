Кузнецова (Балчугова) Аккулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Балчугова) Аккулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.06.1888

Муж: Кузнецов Матвей Иванович

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.11.1890

Сын: Кузнецов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
09.05.1893

Сын: Кузнецов Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
12.02.1895

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
19.06.1896

Дочь: Топычканова Агрипина Матвеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1898

Сын: Кузнецов Тимофей Матвеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
26.01.1910

Дочь: Скворцова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Иванович

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно