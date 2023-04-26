(Петрик) Клавдия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Петрик) Клавдия Савельевна

(Петрик) Клавдия Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петрик Савелий Иванович

Мать: Петрик Ульяна Иванова