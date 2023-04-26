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(Петрик) Клавдия Савельевна
(Петрик) Клавдия Савельевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Петрик Савелий Иванович
Мать
Петрик Ульяна Иванова
1854 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Петрик Савелий Иванович
Мать:
Петрик Ульяна Иванова
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