Хайбуллин Талип Хомадрахимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайбуллин Талип Хомадрахимович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.05.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1927

Отец: Хайбуллин Хомадрахим

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайбуллина Дельшат

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.06.1952

Сын: Хайбуллин Раис Талипович

Мать ребёнка: Хайбуллина Дельшат

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайбуллина Дельшат

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайбуллина Дельшат

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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