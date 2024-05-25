Хайбуллин Талип Хомадрахимович
Место рождения
Дата рождения20.05.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1927
Отец: Хайбуллин Хомадрахим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хайбуллина Дельшат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1952
Мать ребёнка: Хайбуллина Дельшат
Рождение ребёнка
24.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хайбуллина Дельшат
Рождение ребёнка
20.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хайбуллина Дельшат
Смерть
Неизвестно