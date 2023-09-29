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Слесарева Кристина Юрьевна
Слесарева Кристина Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.04.1990
Пол
Женский
Отец
Кулаков Юрий Анатольевич
1960 г.р.
Мать
Кулакова Елена Викторовна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1990
Отец:
Кулаков Юрий Анатольевич
Мать:
Кулакова Елена Викторовна
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