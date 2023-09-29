Слесарева Кристина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слесарева Кристина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1990

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1964 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1990

Отец: Кулаков Юрий Анатольевич

Мать: Кулакова Елена Викторовна

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