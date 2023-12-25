Суворов Михаил Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуворов Михаил Игнатьевич

Суворов Михаил Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1888

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

БХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1888

Отец: Суворов Игнатий Николаевич

Мать: Суворова Параскева Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.01.1908

Дочь: Нина Михайловна

Мать ребёнка: Суворова Анна Климентьевна

Рождение ребёнка
24.08.1911

Дочь: Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Суворова Анна Климентьевна

Рождение ребёнка
02.06.1912

Сын: Суворов Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Суворова Анна Климентьевна

Рождение ребёнка
14.05.1914

Дочь: Новоспасская Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Суворова Анна Климентьевна

Челябинская обл., Шадринский р-н, г. Шадринск
Рождение ребёнка
22.06.1917

Сын: Суворов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Суворова Анна Климентьевна

Кировская обл., Шурминский р-н, п. Усть-Кильмези; Кировская обл., Шурминский р-н, д. Родыгино
Смерть
1919
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close