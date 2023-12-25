Суворов Михаил Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1888
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1888
Рождение ребёнка
10.01.1908
Дочь: Нина Михайловна
Мать ребёнка: Суворова Анна Климентьевна
Рождение ребёнка
24.08.1911
Дочь: Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Суворова Анна Климентьевна
Рождение ребёнка
02.06.1912
Сын: Суворов Леонид Михайлович
Мать ребёнка: Суворова Анна Климентьевна
Рождение ребёнка
14.05.1914
Дочь: Новоспасская Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Суворова Анна Климентьевна
Челябинская обл., Шадринский р-н, г. Шадринск
Рождение ребёнка
22.06.1917
Сын: Суворов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Суворова Анна Климентьевна
Кировская обл., Шурминский р-н, п. Усть-Кильмези; Кировская обл., Шурминский р-н, д. Родыгино
Смерть
1919