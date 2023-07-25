Цова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1889
Сын: Цова Демид Федорович
Отец ребёнка: Цова Федор Пантелеймонович
Рождение ребёнка
20.07.1894
Сын: Цова Илья Федорович
Отец ребёнка: Цова Федор Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Цова Федор Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно