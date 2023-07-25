Цова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1889

Сын: Цова Демид Федорович

Отец ребёнка: Цова Федор Пантелеймонович

Рождение ребёнка
20.07.1894

Сын: Цова Илья Федорович

Отец ребёнка: Цова Федор Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Цова Федор Пантелеймонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цова Федор Пантелеймонович

Смерть
Неизвестно