Семерников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семерников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1924
Дочь: Запорожцева Анна
Мать ребёнка: Семерникова Александра
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Семерникова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Семерникова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семерникова Александра
Смерть
Неизвестно