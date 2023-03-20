Семерников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемерников Иван

Семерников Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семерников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1924

Дочь: Запорожцева Анна

Мать ребёнка: Семерникова Александра

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: Семерникова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Семерникова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семерникова Александра

Смерть
Неизвестно