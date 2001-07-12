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Полонская Алина Евгеньевна
Полонская Алина Евгеньевна
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Место рождения
Макеевка
Дата рождения
12.07.2001
Пол
Женский
Отец
Полонский Евгений Александрович
1980 г.р.
Мать
Полонская (Соловьёва) Светлана Александровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.2001
Отец:
Полонский Евгений Александрович
Мать:
Полонская Светлана Александровна
Макеевка
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