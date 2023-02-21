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Соловьев Леонид Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1935

Дата смерти

20.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1935

Отец: Соловьев Павел

Мать: Соловьева Наталья

Бракосочетание
1966

Жена: Поликарпова Галина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.09.1967

Дочь: Турыгина Наталья Леонидовна

Мать ребёнка: Поликарпова Галина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.08.1972

Дочь: Юдаева Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: Поликарпова Галина Александровна

Смерть
20.07.1979