Соловьев Леонид Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1935
Дата смерти20.07.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1935
Отец: Соловьев Павел
Мать: Соловьева Наталья
Бракосочетание
1966
Рождение ребёнка
06.09.1967
Дочь: Турыгина Наталья Леонидовна
Мать ребёнка: Поликарпова Галина Александровна
Рождение ребёнка
28.08.1972
Дочь: Юдаева Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: Поликарпова Галина Александровна
Смерть
20.07.1979