Карпо Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Карпо Степанида
Отец ребёнка: Карпо Григорий
Украина
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Бобовникова Антонина
Отец ребёнка: Карпо Григорий
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпо Иван
Отец ребёнка: Карпо Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпо Степан
Отец ребёнка: Карпо Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Карпо Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Карпо Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Карпо Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппюк Нина
Отец ребёнка: Карпо Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпо Григорий
Смерть
Неизвестно