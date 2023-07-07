Карпо Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпо Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Карпо Степанида

Отец ребёнка: Карпо Григорий

Украина
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Бобовникова Антонина

Отец ребёнка: Карпо Григорий

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпо Иван

Отец ребёнка: Карпо Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпо Степан

Отец ребёнка: Карпо Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Карпо Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Карпо Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Карпо Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппюк Нина

Отец ребёнка: Карпо Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпо Григорий

Смерть
Неизвестно